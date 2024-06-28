وزير الخارجية الصيني يؤكد ضرورة إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على ضرورة إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.

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وقال وانغ يي في مؤتمر عقد في بكين في الذكرى الـ70 لطرح المبادئ الخمسة للتعايش السلمي التي تشكل أساس السياسة الخارجية للصين: "لا يمكن إضعاف المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، ولا يمكن إضعاف التعددية في العلاقات الدولية. يجب أن نتمسك بالمسار الديمقراطي للعلاقات الدولية ولا يمكننا التراجع عنه".

وأشار أيضا إلى الحاجة إلى دعم مسار العالم متعدد الأقطاب على أن يكون منصفا ومنظما.

المبادئ الخمسة للتعايش السلمي هي الاتفاقية الهندية الصينية بشأن منطقة التبت، الموقعة في 28 يونيو 1954 خلال زيارة رئيس مجلس الدولة في الصين تشو إن لاي إلى الهند.

واتفق الطرفان على احترام وحدة أراضي وسيادة بعضهما البعض، ودعوا إلى عدم الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة والمنفعة المتبادلة، فضلا عن الحفاظ على السلام.

المصدر: تاس