"سببها البرق" حرائق الغابات تلتهم مساحات شاسعة في ولاية كاليفورنيا مع عمليات إخلاء للسكان (فيديو)

قال مسؤولو الإطفاء إن سلسلة من حرائق الغابات الناجمة عن البرق اشتعلت في وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية مما أدى إلى عمليات إخلاء إلزامية في مقاطعة فريسنو التابعة للولاية.

والتهمت النيران نحو 10 آلاف فدان من المساحات الخضراء، وحولتها إلى رماد بلون أسود ما يجعله "أكبر حادث حرائق غابات في الولاية" التي تقع جنوب غرب الولايات المتحدة.

ويتكون الحريق من 3 حرائق كبيرة في الجزء الشرقي من مقاطعة فريسنو، بالإضافة إلى عدد من الحرائق الأصغر.

#FresnoJuneLightningComplex consists of three large fires in Eastern Fresno County. Current fire update:#FlashFire Kings Canyon and Cove Rd, 3,600 acres @ 15% containment. #BoltFire Palomino and Elwood Rd, 5,264 acres @ 15% containment. #HogFire Watts Valley Rd and Hog Mt… pic.twitter.com/XdXrRVAzz2 — CALFIRE/FresnoCoFire (@FresnoCoFire) June 27, 2024

والحرائق التي اشتعلت بسبب ضربات متتالية للبرق أمس الخميس، تأثر بها أكثر من مكان ومنطقة في المقاطعة ما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء إلزامية في فريسنو، في الوقت الذي لا يزال تكافح فيه فرق الإطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة.

وفتحت منظمة "الصليب الأحمر" في الولاية ملاجئها للإخلاء لاستيعاب الأشخاص والحيوانات الصغيرة وملاجئ أخرى للحيوانات الأكبر حجما، فيما سيوفر المتطوعون المياه والوجبات والموارد الإضافية.

When more than 1,000 lightning strikes occurred on Monday in @FresnoCountyCA, it caused multiple wildfires and prompted people to quickly evacuate their homes. 🔥⛑️



Kayden and his family sought relief at the @RedCross shelter at Reedley College. ❤️‍🩹#FresnoJuneLightningComplexpic.twitter.com/aERsA6puwb — Red Cross Central California (@RedCrossCCR) June 27, 2024

المصدر: "cbsnews"