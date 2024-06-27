"أمريكتان مختلفتان.. واحتمال صراع أهلي".. باحث أمريكي يتحدث عن صفات ترامب و"اختبار خطير" لبايدن

أكد الباحث بالشأن الأمريكي دميتري دروبنيتسكي أن زعم كل من مرشحي الرئاسة جو بايدن ودونالد ترامب بتشكيل الآخر تهديدا على أمريكا، يدل على حدة الصراع الأهلي وينذر بمستقبل سيء للبلاد.

وقال دروبنيتسكي في مقابلة مع قناة RT تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الرئيس الحالي جو بايدن يشكل تهديدا على الولايات المتحدة: "كلا المرشحين يزعمان أن خصمه يشكل تهديدا للولايات المتحدة والديمقراطية".

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وأضاف: "يشير هذا إلى مدى حدة الصراع الأهلي في الولايات المتحدة حاليا، ومن الواضح أن الوضع سوف يزداد سوءا في المستقبل".

ومشيرا إلى أن دونالد ترامب وجو بايدن يمثلان "أمريكيتين مختلفتين" تابع دروبنيتسكي: "على الرغم من أنهما لا يقولان (أمريكتين مختلفتين) حتى الآن، بل يقولان (أمريكتين مختلفتين في المستقبل)، ولكن في الواقع هما في الواقع أمريكتان مختلفتان، ولقد قاتلت هاتان الأمريكتان بعضهما البعض ذات مرة في حرب أهلية، ومن المحتمل جدا أننا الآن على وشك إحياء صراع ثان من هذا النوع".

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واستطرد دروبنيتسكي: "في الواقع، عدد كبير من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يقولون إنهم سيشاهدون هذه المناظرة وأنهم مهتمون بها.. ولكن في رأيي، ما لم تحدث حالة طبية أو غيرها من حالات الطوارئ – مثل إغماء بايدن أو قيام ترامب بإلقاء كأس في وجه المذيع – بشكل عام، فإن هذه المناظرة لن تقدم أي شيء جديد".

ووفقا له فإن الجميع ينتظر المناظرة ليرى "كيف سيكون شكل بايدن"، وأن هذه المناظرة ستكون بمثابة "اختبار خطير للغاية لبايدن، وهو إلى حد ما شأن داخلي للحزب الديمقراطي، ليقرر استبداله أو الاستمرار في الدفع به لولاية ثانية".

وقبل ساعات من مناظرتهما لـ90 دقيقة، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن رئيس بلاده الحالي جو بايدن يشكل "تهديدا للديمقراطية، وكذلك لمستقبل الولايات المتحدة".

هذا ويلتقي بايدن وترامب على منصة المناظرة اليوم الخميس في أول مواجهة متلفزة قد تكون حاسمة في سباق العودة إلى البيت الأبيض في نوفمبر.

وسيخوض بايدن وترامب مناظرة رئاسية تاريخية، فهي ليست فقط أول مناظرة على الإطلاق بين رئيس حالي وآخر سابق، ولكنها أيضا أول مناظرة لأي من المرشحين في انتخابات هذا العام.

المصدر: RT