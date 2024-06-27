الدفاع التركية: لا أحد يريد حربا عالمية ثالثة.. ورغم ذلك "جيشنا جاهز لأي سيناريو"

قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه لا أحد، وخاصة تركيا، يريد حربا مثل الحرب العالمية الثالثة، ورغم ذلك فإن "الجيش التركي جاهز لأي سيناريو".

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ولفتت مصادر عسكرية في وزارة الدفاع التركية إلى أنه "إذا سألتم هل هناك خطر نشوب حرب عالمية ثالثة شاملة، كما في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فالجواب هو: "بالطبع.. هذا احتمال قائم".

وأضافت المصادر أن وزارة الدفاع التركية، تقوم بإجراء تقييماتها فيما يتعلق بالدفاع والأمن، وتضع جميع خططها التي تحتاج إلى تحديث، في ضوء التقييمات الجديدة.

وتابعت المصادر أنه "يمكننا أن نقول بسهولة، إننا من أكثر الدول استعدادا لهذا السيناريو".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حذر من أن إسرائيل تخطط لشن حرب على لبنان، مضيفا أن الأطراف الغربية تدعمها في ذلك.

وقال أردوغان إن مخططات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتوسعة الحرب بالمنطقة ستسبب كارثة كبيرة.

المصدر: RT