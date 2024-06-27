قديروف يسخر من سفيرة إستونيا لدى أوكرانيا

أصدر حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف "تعليمات" بإرسال جنديين مصابين "باتجاه القوات الإستونية".

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جاء ذلك وفقا لتدوينة ساخرة من قديروف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث أوعز فيها إلى قائد قوات "أحمد" الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، بإرسال جنديين جريحين نحو الجيش الإستوني.

ويأتي ذلك ردا على تصريح سفيرة إستونيا لدى أوكرانيا أنيلي كولك بشأن استعداد تالين لإرسال قوات إستونية إلى أراضي أوكرانيا.

وتابع قديروف: "لقد أصدرت تعليماتي للجنرال العسكري بنقل اثنين من جنودنا الجرحى نحو القوات الإستونية"، وأمر قديروف بعدم إعطاء الجنود الجرحى أي شيء حتى يتمكنوا من الحصول على الأسلحة بأنفسهم من الجانب الإستوني ذلك أن "الجيش الإستوني الرهيب لديه زوج كامل من القوارب المطاطية وستة مدافع رشاشة"، وفقا لقديروف.

وكانت سفيرة إستونيا لدى أوكرانيا أنيلي كولك قد قالت في وقت سابق إن تالين مستعدة لمناقشة إرسال قوات إستونية إلى أوكرانيا، فيما أشارت إلى أن وزارة الدفاع الإستونية ستناقش هذه القضية في إطار بلورة موقف مشترك مع حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

كما أضافت كولك في الوقت نفسه أنه في رأي القيادة العسكرية الإستونية "لا شي مستحيل".

وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد وصف الخطاب بشأن إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا بأنه خطير، بينما أشار الكرملين إلى أن بعض الدول تحتفظ "بتقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، وهذا "ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق، ويجب أن يكونوا على علم بذلك".

المصدر: RT