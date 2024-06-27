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وقف يمضغ العلكة ويحذر.. الجنرال الانقلابي خوسيه زونييغا ورئيس بوليفيا وجها لوجه أمام قصر الرئاسة

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وقف يمضغ العلكة ويحذر.. الجنرال الانقلابي خوسيه زونييغا ورئيس بوليفيا وجها لوجه أمام قصر الرئاسة
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انتشر مقطع فيديو لمحادثة جمعت الرئيس البوليفي لويس آرسي، مع قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونييغا، الذي قاد محاولة انقلابية باءت بالفشل.

وتواجه الجانبان أمام مدخل القصر الرئاسي حيث وقف الجنرال الانقلابي خوسيه زونييغا يمضع العلكة ويخاطب رئيس البلاد أمام قصر الرئاسة.

وانتهت  اليوم محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها قائد الجيش خوان خوسيه زونييغا، إذ نجح الرئيس الحالي في السيطرة على الوضع وخاطب الأمة قبل أن يعين قيادة عسكرية جديدة ويعتقل سونييغا.

وتظهر اللقطات الرئيس البوليفي وهو يأمر العسكريين بالعودة إلى الثكنات العسكرية لكنهم يرفضون.

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وقام الرئيس آرسي بتعيين الجنرال خوسيه ويلسون سانشيز قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة، إضافة لتعيين قادة جدد للقوات البرية والجوية والأسطول في مراسم جرت بالقصر الرئاسي.

وكان العسكريون بقيادة الجنرال زونييغا المقال من قيادة الجيش بعد إعلانه الاستعداد لاعتقال الرئيس الأسبق، حليف الرئيس الحالي إيفو موراليس، قد انتشروا في وسط العاصمة، حيث أعلن زونييغا أنه يعتزم "استعادة الوطن".

المصدر: RT

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