قال الأسير العسكري الأوكراني فيكتور كاراكيشا، إن قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في جيش بلاده تعاني من نقص واضح في العناصر.

وأشار كاراكيشا، الذي استسلم للقوات الروسية قبل فترة، إلى أن وحدات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للجيش الأوكراني، تضم نصف العدد المطلوب من الأفراد العسكريين.

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وأضاف الأسير أنه تمت تعبئته في وحدات الدفاع الإشعاعي في اللواء الميكانيكي الرابع عشر، وأنه لاحظ وجود نقص حاد في عدد الأفراد في هذه الوحدات.

وتابع الأسير القول: "كانت وحدتنا تضم فقط 13 عنصرا، من أصل 30 يجب أن يكونوا هناك".

تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، وتم تمديده عدة مرات.

وفي 16 أبريل عام 2024، وقع زيلينسكي على مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة. ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022. ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المصدر: نوفوستي