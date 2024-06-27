الجيش الروسي يدمر سبع طائرات بدون طيار فوق مناطق روسية الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة، تصدت ودمرت سبع طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المسيرات الجوية المعادية، حاولت استهداف عدة مناطق روسية بما في ذلك مقاطعة موسكو.

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وأضافت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. وتمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من تدمير أربع طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة تفير وطائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة موسكو، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وتحاول القوات الأوكرانية، بشكل يومي تقريبا، استهداف المناطق الحدودية الروسية وكذلك مناطق داخل روسيا بالمسيرات والصواريخ، وهو ما يتسبب في بعض الأحيان بمقتل وجرح العديد من المدنيين.

وقبل عدة أيام، أعلنت سلطات مدينة سيفاستوبل بشبه جزيرة القرم، عن مقتل 4 مدنيين، من بينهم أطفال، وإصابة 151 آخرين في هجوم أوكراني إرهابي بصواريخ أمريكية على المدينة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية