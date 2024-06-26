روسيا تحظر دخول أكثر من 60 شخصية من أستراليا ونيوزيلندا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها في إطار الرد على العقوبات الأسترالية والنمساوية ضد أشخاص روس، حظر دخول أكثر من 60 شخصية من الدولتين إلى روسيا.

وقالت الوزارة في بيان يوم الأربعاء أنها أدرجت 27 أستراليا من بين السياسيين السابقين ورجال الأعمال والمدرسين والصحفيين والناشطين الاجتماعيين، في قائمة الممنوعين من دخول روسيا.

وأوضحت أنه ردا على العقوبات ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد والكيانات المعنوية الروسية من قبل الحكومة الأسترالية، والتي تم فرضها كجزء من حملة "الغرب الجماعي" المعادية لروسيا، تم حظر دخول 27 أستراليا شخصا إضافيا إلى أجل غير محدد.

ومن بين الخاضعين للعقوبات الروسية رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت، ورئيس الوزراء الأسبق جون هوارد، ونائب قائد القوات المسلحة روبرت تشيبمان ومسؤولون أمنيون آخرون.

وتضم القائمة أيضا سفراء أستراليا السابقين لدى أوكرانيا، وعددا من المدرسين في الجامعات الأسترالية والعديد من الصحفيين.

وفي نفس السياق أعلنت الخارجية الروسية في إطار الرد على العقوبات التي فرضتها نيوزيلندا ضد أفراد وكيانات من روسيا، حظر دخول 36 نيوزيلنديا إضافيا من بينهم سياسيون إلى أجل غير محدد.

المصدر: نوفوستي