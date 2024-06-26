الهلال الأحمر يكشف عن عدد الحجاج الإيرانيين المتوفين في السعودية

كشف رئيس المركز الطبي في دائرة الحج والزيارة بجمعية الهلال الأحمر الإيراني علي مرعشي، عن عدد الحجاج الإيرانيين المتوفين في السعودية خلال مناسك الحج لهذا العام.

وأعلن مرعشي عن "وفاة 22 شخصا من الحجاج الايرانيين بالمملكة العربية السعودية"، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الإيراني وفّر ما يزيد عن 53 ألفا و531 خدمة صحية وعلاجية للحجاج الإيرانيين داخل الديار المقدسة.

وأضاف أن هذه الخدمات تضمنت ما يبلغ مليونا و6 آلاف و831 خدمة في مكة المكرمة والمشاعر، مضافا إلى 46 الفا و725 خدمة بالمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه يرقد حاليا في مشفى الهلال الأحمر 44 حاجا، وفي مشفى السعودية 29 شخصا من الحجاج الإيرانيين.

وبين رئيس المركز الطبي أنه وصل منذ 21 يونيو الجاري، أكثر من 21 ألف حاج إيراني على متن 182 رحلة جوية إلى البلاد.

وتسببت الحرارة الشديدة هذا العام في مأساة للعديد من الحجاج بعد أن أعلنت السلطات السعودية أن أكثر من 1300 شخص توفوا خلال أدائهم المناسك، مشيرة إلى أن غالبية المتوفين هم "من غير المصرح لهم بالحج".

وقالت السلطات السعودية إن العديد ممن لقوا حتفهم ساروا لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس دون مأوى أو الحصول على الراحة المناسبة، في وقت وصلت فيه درجات الحرارة إلى 51.7 درجة مئوية.

المصدر: RT + "العالم"