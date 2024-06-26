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مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون في المجال الصناعي

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مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون في المجال الصناعي
sana.sy
وزير الصناعة السوري عبد القادر جوخدار مع السفير الجزائري بدمشق كمال بو شامة
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بحث وزير الصناعة السوري عبد القادر جوخدار اليوم الأربعاء مع السفير الجزائري بدمشق كمال بو شامة سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين سوريا والجزائر في المجال الصناعي.

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وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم بحث سبل التعاون في قطاع الصناعات الهندسية والغذائية والنسيجية، وآلية متابعة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال المواصفات والمقاييس والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحسين الإنتاجية.

واستعرض جوخدار فرص التعاون والاستثمار وآليات تبادل الخبرات بين الشركات الصناعية في البلدين، مثمنا وقوف الجزائر قيادة وشعبا إلى جانب سوريا وشعبها.

ومن جهته أكد بو شامة أهمية تطوير آليات التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا ثقته بإمكانية خلق فرص تعاون عديدة من خلال تطوير الرؤى المشتركة والفعالة في المجالات كافة.

المصدر: سانا

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