روسيا تطرد صحفيا نمساويا ردا على عدم تمديد النمسا إقامة صحفي روسي

أعلنت الخارجية الروسية أنه ردا على عدم تمديد فيينا إقامة صحفي روسي في النمسا، أخطرت الخارجية الروسية كبيرة مراسلي مكتب إذاعة وتلفزيون النمسا ORF في موسكو بضرورة مغادرة روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "تم استدعاء كارولا شنايدر كبيرة مراسلي مكتب موسكو لإذاعة وتلفزيون النمسا ORF إلى مقر الخارجية الروسية وأمرت بتسليم أوراق اعتمادها ومغادرة الأراضي الروسية".

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وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة هي رد على "التمييز المستمر ضد ممثلي وسائل الإعلام الروسية في النمسا وإذا أعادت فيينا النظر في القرار المتعلق بالصحفيين الروس، فمن الممكن إعادة اعتماد شنايدر".

وقررت فيينا طرد مديرة مكتب إحدى الوكالات الروسية في فيينا، حيث تلقت إخطارا بعدم تجديد تصريح إقامتها هناك، وأمرت بمغادرة البلاد خلال أسبوعين، كما سبق وألغت السلطات النمساوية في 30 أبريل الماضي اعتماد صحفي روسي.

ويوم أمس، أعلنت الخارجية الروسية فرض قيود على بث 81 وسيلة إعلام أوروبية ردا على حظر الاتحاد الأوروبي عمل صحيفتين ووكالة روسية على أراضيه.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة ردا على حظر الاتحاد الأوروبي وكالة "نوفوستي"، وصحيفتي "إزفيستيا" و"روسيسكايا غازيتا" الروسية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد حظر على أراضيه في 17 مايو بث بعض وسائل الإعلام الروسية بينها وكالة "نوفوستي"، وصحيفتا "إزفستيا" و"روسيسكايا غازيتا"، وراديو "صوت أوروبا".

كما سبق للاتحاد الأوروبي وحظر بث محتوى قناة "RT العربية" وموقع "سبوتنيك عربي" في حزمتي العقوبات التاسعة والعاشرة ضد ورسيا.

المصدر: نوفوستي