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"أطباء بلا حدود" نعته.. إسرائيل تغتال مسؤول تطوير منظومة صواريخ "الجهاد الإسلامي" في غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن ناشطا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني شارك في تطوير صواريخ الحركة قتل في غارة جوية بوقت سابق اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "عملية اغتيال فادي جهاد الوادية تمت خلال غارة نفذتها طائرة لسلاح الجو بتوجيه استخباري من القيادة الجنوبية وهيئة الاستخبارات العسكرية".

وأضاف أن الوادية كان "ناشطا في الجهاد الإسلامي ولعب دورا في تطوير منظومة الصواريخ في الحركة، ولديه خبرة خاصة في مجالات الإلكترونيات والكيمياء في الحركة".

من جهتها، نعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الوادية، مشيرة إلى أنه قتل وهو على رأس عمله، مبينة أن الوادية متخصص في مجال العلاج الطبيعي، ويعمل مع منظمة "أطباء بلا حدود"، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بالعمل على حماية الطواقم والمؤسسات الصحية.

بدورها، أصدرت جمعية "أطباء بلا حدود" بيانا شديد اللهجة، قالت فيه: "ببالغ الغضب والأسى ندين بشدة مقتل زميلنا فادي الوادية في هجوم استهدف مدينة غزة هذا الصباح".

وقالت المنظمة إن "الهجوم أودى بحياة فادي و 5 أشخاص آخرين، بينهم 3 أطفال، حيث قتل فادي وهو يقود دراجته إلى العمل على مقربة من عيادة أطباء بلا حدود حيث كان يوفر الرعاية".

المصدر: RT

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