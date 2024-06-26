"أطباء بلا حدود" نعته.. إسرائيل تغتال مسؤول تطوير منظومة صواريخ "الجهاد الإسلامي" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ناشطا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني شارك في تطوير صواريخ الحركة قتل في غارة جوية بوقت سابق اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "عملية اغتيال فادي جهاد الوادية تمت خلال غارة نفذتها طائرة لسلاح الجو بتوجيه استخباري من القيادة الجنوبية وهيئة الاستخبارات العسكرية".

وأضاف أن الوادية كان "ناشطا في الجهاد الإسلامي ولعب دورا في تطوير منظومة الصواريخ في الحركة، ولديه خبرة خاصة في مجالات الإلكترونيات والكيمياء في الحركة".

#عاجل 🔻جيش الدفاع قضى على مخرب في الجهاد الإسلامي كان يتورط في تطوير منظومة الصواريخ في الحركة الإرهابية



أغارت طائرة لسلاح الجو بتوجيه استخباري من القيادة الجنوبية وهيئة الاستخبارات العسكرية في وقت سابق اليوم في مدينة غزة وقضت على المخرب المدعو فادي جهاد محمد الوادية. وكان… pic.twitter.com/oN9DmYP4TG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 25, 2024

من جهتها، نعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الوادية، مشيرة إلى أنه قتل وهو على رأس عمله، مبينة أن الوادية متخصص في مجال العلاج الطبيعي، ويعمل مع منظمة "أطباء بلا حدود"، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بالعمل على حماية الطواقم والمؤسسات الصحية.

بدورها، أصدرت جمعية "أطباء بلا حدود" بيانا شديد اللهجة، قالت فيه: "ببالغ الغضب والأسى ندين بشدة مقتل زميلنا فادي الوادية في هجوم استهدف مدينة غزة هذا الصباح".

وقالت المنظمة إن "الهجوم أودى بحياة فادي و 5 أشخاص آخرين، بينهم 3 أطفال، حيث قتل فادي وهو يقود دراجته إلى العمل على مقربة من عيادة أطباء بلا حدود حيث كان يوفر الرعاية".

ببالغ من الغضب والأسى، ندين بشدة مقتل زميلنا فادي الوادية في هجوم استهدف مدينة غزة هذا الصباح.

أودى الهجوم بحياة فادي وخمسة أشخاص آخرين بينهم ثلاثة أطفال. قُتل فادي وهو يقود دراجته إلى العمل على مقربة من عيادة أطباء بلا حدود حيث كان يوفّر الرعاية. pic.twitter.com/8CbZ6u2C2o — منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) June 25, 2024

المصدر: RT