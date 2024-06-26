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مدفيديف: القانون الدولي يجب أن يعكس توازن مصالح كافة الدول

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مدفيديف: القانون الدولي يجب أن يعكس توازن مصالح كافة الدول
Legion-Media Björn Trotzki
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن قواعد القانون الدولي يجب أن تعكس توازن مصالح جميع الدول، ولا تستبدل بقواعد تفيد بعض الدول.

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جاء ذلك في تحيته للمشاركين في المنتدى القانوني الدولي ببطرسبرغ، حيث تابع: "إن مهمتنا اليوم هي توحيد الإمكانات الكاملة للهياكل المشتركة بين الدول من أجل إعادة قيم القانون إلى أولويتها غير المشروطة، من أجل ضمان أن تعكس قواعد القانون الدولي المقبولة عموما توازن مصالح جميع البلدان، ولا يتم استبدالها بما يسمى (النظام القائم على القواعد) سيء السمعة، الذي لا يعود بالنفع سوى على بعض الدول دون البقية".

وأكد مدفيديف أنه من الضروري استعادة الاحترام العالمي لقيم القانون "باعتباره الآلية الأكثر شفافية وموضوعية لضمان أمن ورفاهية الإنسانية".

وأعرب نائب رئيس مجلس الأمن عن ثقته في أن المشاركين في المنتدى القانوني سيضعون قرارات ستشكل الأساس لمزيد من تعزيز وجمع النظم القانونية الوطنية القائمة على القيم المشتركة للقانون، وتطوير المؤسسات الرئيسية التي تعمل بشكل علني وعادل لصالح الدول ذات السيادة.

المصدر: RT

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