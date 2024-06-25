لافروف يعلن توقف "بريكس" مؤقتا عن قبول أعضاء جدد

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن دول مجموعة "بريكس" قررت بأغلبية ساحقة التوقف مؤقتا عن قبول أعضاء جدد في المجموعة.

وقال خلال اجتماعه مع رئيسة مجلس الجمهورية للجمعية الوطنية البيلاروسية ناتاليا كوتشانوفا: "بأغلبية ساحقة من الأصوات في العشرة الأوائل، تقرر أخذ استراحة من ضم أعضاء جدد من أجل "استيعاب" الوافدين الجدد، الذين ضاعفوا التركيبة".

أضاف لافروف الذي كان في زيارة رسمية إلى مينسك في الفترة من 24 إلى 25 يونيو: "بالتوازي، يتم إعداد فئات الدول الشريكة - خطوات ما قبل العضوية الكاملة، وسنعمل بالتأكيد على تعزيز أصدقائنا البيلاروسيين، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الآخرين ذوي التفكير المماثل".

وانعقد اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود في الفترة من 10 إلى 11 يونيو. ويعد هذا الاجتماع الأولَ لوزراء خارجية دول "بريكس" بعد توسيع المجموعة، والذي حضره أيضا رؤساء وزارات خارجية عدد من الدول غير المدرجة في هذه المجموعة.

وفي أغسطس 2023، تمت دعوة ستة أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس"، بما في ذلك الأرجنتين لكنها رفضت الانضمام في نهاية ديسمبر. وبدأ خمسة أعضاء جدد - مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا - العمل ضمن "بريكس" في الأول من يناير الماضي.

المصدر: RT