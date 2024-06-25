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بيسكوف يعلق على تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول رغبته في التعاون مع روسيا

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بيسكوف يعلق على تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول رغبته في التعاون مع روسيا
Sputnik
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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وصف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول رغبته التعاون مع موسكو بشأن الوضع الأوكراني بـ"السخيف" مؤكدا أن روسيا لا تعترف باختصاص هذه المحكمة.

وقال بيسكوف ردا على طلب وكالة تاس بتقييم تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: "إنه أمر سخيف.. نحن لا نعترف باختصاص هذه المحكمة، ولا نعتبر أحكامها شرعية".

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وأضاف: "لا نعتقد أن هناك أي موضوع يمكننا التعاون فيه".

وكان خان، قد صرح في وقت سابق من اليوم بأنه "يسعى إلى التعاون مع روسيا في التحقيق في الأحداث في أوكرانيا".

وقال خان في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية: "أواصل السعي إلى التعاون مع روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وأؤكد أن مكتبي يضطلع بمسؤولياته بالكامل بموجب المادة 54 من نظام روما الأساسي للتحقيق في كل من ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء".

الجدير بالذكر هو أن الدول التي يعيش بها أكثر من نصف سكان العالم لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، روسيا والهند وكازاخستان والولايات المتحدة وتركيا وغيرها.

واليوم الثلاثاء أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو (وزير الدفاع سابقا) ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف.

وفي مارس 2023، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والقضاة روزاريو سلفاتوري أيتالا، وسيرجيو جيراردو أوجالدي جودينيز، وتوموكو أكاني، على خلفية إصدار المحكمة المذكورة لمذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحق رئيسة مفوضية حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا فيما زعمت أنه بسبب ما أسمته "الجرائم المرتكبة بالأراضي المحتلة الأوكرانية" على حد تعبير المحكمة، واعتبرت لجنة التحقيق الروسية أن أفعال هؤلاء القضاة كانت غير قانونية ولا توجد أسباب لتوجيه تهم جنائية ضدهم.

وفي مايو من العام نفسه، تم إدراج كريم خان وروزاريو أيتالا، على قائمة المطلوبين.

وبموجب اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها المؤرخة 14 ديسمبر 1973، يتمتع رؤساء الدول بالحصانة المطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية.

المصدر: RT

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