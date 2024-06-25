نيبنزيا: روسيا تطالب إسرائيل بوضع حد لعمليتها العسكرية في رفح

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أن روسيا تطالب إسرائيل بوضع حد لعمليتها العسكرية في رفح، وتدعو أطراف النزاع إلى إطلاق سراح المحتجزين.

وقال نيبنزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نطالب إسرائيل بوضع حد لعمليتها العسكرية في رفح، كما ندعو جميع الأطراف إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين".

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وأشار نيبنزيا إلى أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي سابقا والذي يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تحت مسمّى "وصفة لإنقاذ القطاع" تبين أنه "حبر على ورق".

وأضاف: "القرار 2735 حول نوع من صفقة، كان من المفترض أن تكون نتيجتها النهائية وقف إطلاق النار، كما زعم واضعو القرار الأمريكي على الأقل، ليس نافذاً".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في منتصف شهر يونيو قرارا أمريكيا يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق.

وصوتت 14 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم قرارات مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

المصدر: RT