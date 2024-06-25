انتقد السياسي الإيطالي وعضو "حركة النجوم الخمس"، أليساندرو دي باتيستا، صمت وسائل الإعلام الإيطالية على استهداف كييف بصواريخ أمريكية لمدينة سيفاستوبول وقتل مدنيين وأطفال.

وقال في مدونته على الإنترنت، إن معظم وسائل الإعلام الإيطالية التزمت الصمت إزاء هجوم قوات كييف على سيفاستوبول من أجل الحفاظ على إيهام السكان بأن الناتو يرسل أسلحة دفاعية فقط إلى أوكرانيا.

وأضاف أن "هناك بعض القصص الإخبارية التي لا يمكن إخضاعها للرقابة، لا يمكن إخفاء كيف أدى الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول إلى مقتل أشخاص مثلنا كانوا يستمتعون بالشمس على الشاطئ".

ووفقا لباتيستا، من المستحيل أن نقرأ عن هذا الخبر على صفحات معظم الصحف الإيطالية، مشيرا إلى أن ذلك يثبت فساد وسائل الإعلام الغربية والإيطالية بشكل خاص.

وأوضح السياسي الإيطالي أن وسائل الإعلام تفعل ذلك حتى لا يتعاطف المجتمع الغربي مع الأطفال الروس ويستمر في الاعتقاد بأن الناتو يزود كييف بالأسلحة الدفاعية فقط.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف شنت هجوما يوم 23 يونيو، على منشىآت مدنية في مدينة سيفاستوبول باستخدام خمسة صواريخ تكتيكية أمريكية من طراز "ATACMS" مزودة برؤوس حربية عنقودية.

وأثناء صد الهجوم الصاروخي، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ، وأدى انفجار الرأس الحربي للصاروخ الأمريكي الخامس في الجو إلى سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين في سيفاستوبول حيث لقي 5 أشخاص حتفهم، بينهم طفلان.

وبحسب آخر البيانات، أصيب 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقل 79 منهم إلى المستشفى، بينهم 27 طفلا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن واشنطن والسلطات الأوكرانية تتحملان مسؤولية الضربة، حيث أن المهام الجوية للصواريخ التشغيلية التكتيكية الأمريكية ATACMS يتم التحكم فيها من قبل متخصصين أمريكيين بناء على بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الخاصة بهم.

وشددت وزارة الدفاع على أن مثل هذه الحوادث لن تبقى بدون رد.

المصدر: نوفوستي