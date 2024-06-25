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زعماء الاتحاد الأوروبي يعيدون تنصيب فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية

أخبار العالم

زعماء الاتحاد الأوروبي يعيدون تنصيب فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية
AP
رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين
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اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إعادة تعيين الرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منصبها لولاية ثانية.

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ونقلت وكالة DPA عن مصادرها أن "زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يجرون مفاوضات بشأن المناصب العليا في الاتحاد اتفقوا على ترشيح أورسولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية لولاية ثانية".

كما اتفقوا على أن تتولى رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس منصب مفوض السياسة الخارجية، ورئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا المجلس الأوروبي.

وقالت الوكالة: "ينص الاتفاق أيضا على أن تتولى رئيسة وزراء إستونيا الليبرالية كايا كالاس منصب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وسيتم انتخاب رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا رئيسا لمجلس رؤساء الدول والحكومات لمدة عامين ونصف العام المقبلين".

المصدر: نوفوستي

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