لجنة التحقيق الروسية تكشف أدلة مادية تثبت إسقاط قوات كييف طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية (فيديو)

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عثورها بموقع تحطم طائرة "إيل-76" الروسية التي كانت تحمل 65 أسيرا أوكرانيا وأفراد طاقمها الـ9 على أجزاء من صاروخ "باتريوت" أمريكي أطلقته قوات كييف.

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وجاء في تقرير اللجنة أن جميع أنظمة الطائرة كانت تعمل بشكل طبيعي وفقا لبيانات لصناديقها السوداء، وأنه تم العثور في موقع تحطم الطائرة على حطام صاروخ "باتريوت"، وشظايا منه في رفات أحد الضحايا.

وأكدت الفحوص أن الشظايا هي أجزاء من صاروخين موجهين مضادين للطائرات من نظام "باتريوت" الأمريكي.

وكشف تحليل كاميرات المراقبة الخارجية إصابة الطائرة بالصاروخ الأول على ارتفاع نحو 4 آلاف متر، وأن الثاني فلم يصل إلى هدفه ودمّر تلقائيا.

وأشارت إلى أنه تم جمع الأجزاء المتبقية من هيكل الطائرة، وثبت أن انفجار الرأس الحربي للصاروخ وقع أمام قمرة القيادة على يسار اتجاه تحليق الطائرة، مما أحدث أضرارا تؤكد اختراقها بصاروخ موجه مضاد للطائرات.

وجاء في التقرير: "وفقا لنتائج الفحص الفني الشامل، أطلق الصاروخان اللذان استهدفا الطائرة من مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا. يستمر العمل لتحديد المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي وتسليمهم للعدالة".

المصدر: RT