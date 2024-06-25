أردوغان يعزّي بوتين في ضحايا اعتداء داغستان الإرهابي

عزّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم بضحايا الاعتداء الإرهابي على جمهورية داغستان الروسية.

وجاء في بيان الكرملين: "دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة الهجوم الإجرامي الذي شنه الإرهابيون على داغستان، وأعرب عن مشاعر التضامن مع الشعب الروسي، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

إقرأ المزيد

وأضاف الكرملين أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التنسيق المكثف في جهود مكافحة الإرهاب.

كما اتفقا على إجراء المزيد من الاتصالات الشخصية، بما في ذلك خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا المقرر يومي 3 و4 يوليو المقبل.

وأسفرت الهجمات الإرهابية في مدينتي دربند ومحج قلعة في داغستان مؤخرا عن مقتل أكثر من 20 شخصا بينهم 16 شرطيا، وإصابة آخرين.

المصدر: نوفوستي