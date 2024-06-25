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الحزب الديمقراطي التركي: الاعتداء الإرهابي على داغستان محاولة لإضعاف روسيا من الداخل

أخبار العالم

الحزب الديمقراطي التركي: الاعتداء الإرهابي على داغستان محاولة لإضعاف روسيا من الداخل
AP
ديربنت، داغستان، روسيا
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اعتبر عضو قيادة الحزب الديمقراطي التركي مصطفى بيجوركو أن الاعتداء الإرهابي على جمهورية داغستان الروسية مؤخرا يأتي في إطار محاولات الغرب لإضعاف روسيا من الداخل.

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وقال بيجوركو في حديث لوكالة "نوفوستي": "تدعم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا أوكرانيا وتحاول إطالة أمد النزاع من إجل إضعاف روسيا، هذه هي استراتيجيتهم.

احتمال استخدام واشنطن فروع الجماعات الإرهابية في شمال سوريا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط للضغط على موسكو، مرتفع للغاية".

وأشار إلى أن مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة بين الأساليب الغربية لإضعاف روسيا واقتصادها.

وأضاف: "لإضعاف روسيا من الداخل يستخدم الغرب الهجمات الإرهابية سواء اعتداء "كروكوس" حيث تحمل تنظيم داعش مسؤوليته أو في داغستان، وهذه استراتيجية يمكن رؤيتها بوضوح".

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعرض مدينتي ديربنت ومحج قلعة في داغستان لاعتداء إرهابي الأحد الماضي استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور.

وأدى الهجوم إلى مقتل 21 شخصا بمن فيهم رجال أمن ومدنيون وإصابة أكثر من 40 آخرين.

كما أعلنت قوات الأمن في داغستان القضاء على 5 مسلحين جميعهم من سكان منطقة سيرغوكالينسكي في الجمهورية.

المصدر: نوفوستي

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