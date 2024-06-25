أبو مرزوق : نحن مصرون على اجتماع بكين بحضور الفصائل الـ14 و"فتح" تعطله بضغط أمريكي (فيديو)

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن زيارته إلى موسكو طبيعية وفي إطار التشاور مع الأصدقاء الروس حول الأوضاع في غزة والمنطقة والتبعات السياسية لها.

وقال أبو مرزوق في حوار مع برنامج "نيوزميكر" على قناة RT العربية: "بخصوص الضغوط الغربية والعربية التي تمارس على الحركة: لا يمكن أن تقبل حماس بأي ضغوط تتعلق باتفاق لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني لأن قرار الحركة مستقل ونابع من مصالح الشعب الفلسطيني والجميع يعرف ذلك".

وأكد أن "أي مقترحات تفيد الشعب الفلسطيني نحن معها".

وعن بيان حركة "فتح" وتحميل "حماس" مسؤولية إفشال "الحوار الفلسطيني"، أكد أبو مرزوق أنها "كذبة كبيرة يدعيها عزام الأحمد وهم يريدون لقاء جزئيا للحركة وهذا مرفوض بالنسبة لنا".

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قضت على "اتفاق موسكو"

وأضاف: "كما نرى، كافة الاتفاقات التي تمت معها ومنها الاتفاق هنا في موسكو قضت عليها "فتح" والتي أيضا أجلت لقاء الصين وأخبرت سفير الصين في رام الله بهذا الإلغاء".

وتابع أبو مرزوق أن "فتح" تنكر وجود جدول أعمال تم الاتفاق عليه "ونعتقد أن هناك أوامر جاءت إليها كما أن إسرائيل وواشنطن لا ترغبان في مصالحة فلسطينية داخلية وهذا هدف مركزي عند نتنياهو وفي فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

إيعاز أمريكي

وقال: "الولايات المتحدة لا تريد أن يكون للصين أي دور في الصراع العربي الإسرائيلي أو في المصالحة الفلسطينية الداخلية ولذلك رفضت هذا الدور وأوعزت لأبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) بعد اجتماعه الأردن بإلغاء هذا اللقاء".

وأضاف: "نحن مصرون على أن يكون اجتماع بكين بحضور الفصائل الـ14 وبجدول الأعمال الثنائي الذي تم الاتفاق عليه بيننا وبين فتح في الشهر الماضي".

المصدر: RT