نائب بريطاني يستعين بنجمة من بوليوود لدعم حملته الانتخابية (فيديو)

استعان النائب الأطول خدمة في برلمان بريطانيا كيث فاز وهو من أصل هندي بممثلة بوليوود شيلبا شيتي في حملته الانتخابية لإقناع الناخبين بالتصويت له.

وظهرت شيتي في المملكة المتحدة لتقديم دعمها لفاز الذي يترشح لمنصب النائب عن ليستر إيست للمرة التاسعة كمرشح مستقل في الانتخابات العامة البريطانية في 4 يوليو.

والتقت نجمة بوليوود أنصار فاز وأفراد من الجمهور، وقالت: "مرحبا ليستر! مرحبا بلجريف. يسعدني أن أكون في ليستر اليوم بعد 17 عاما لدعم انتخاب صديقي العزيز كيث فاز. أتذكر الترحيب الحار الذي تلقيته من ليستر، كانت المدينة الأولى والوحيدة التي زرتها في المملكة المتحدة عندما فزت ببرنامج Big Brother. تعود صداقة عائلتي مع كيث فاز إلى سنوات عديدة".

وأضافت: "لقد كان بطلا للسكان المحليين في ليستر ومن الهند على حد سواء. إنه متفاني ومجتهد وعمل على 41000 قضية في ليستر خلال 32 عاما من عمله كنائب في البرلمان.. يرجى التصويت لصالح كيث فاز في الرابع من يوليو".

بدوره، قال فاز: "شيلبا وعائلتها أصدقاء قدامى لنا. أنا سعيد للغاية لأنها جاءت إلى ليستر لدعم حملتي. إنه لشرف حقيقي وامتياز أن تكون هنا".

وفي مقطع مصور تم تداولها، ظهرت نجمة بوليوود تجلس في سيارة مكشوفة رفقة فاز، بينما تهافت عليها الأفراد لالتقاط الصور معها وبعدها ترجلا من السيارة وسارا نحو القاعة التي يقام فيها التجمع الانتخابي.

المصدر: eastern eye + RT