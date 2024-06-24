الكويت ترفع الحظر عن تأشيرات العمل المقدمة للفليبينيين بعد خلاف مع مانيلا

أعلنت الكويت الاثنين رفع الحظر الذي فرضته العام الماضي على استقدام عمالة منزلية من الفليبين على خلفية خلاف مع مانيلا حول حقوق أصحاب العمل والموظفين.

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وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي "إن الكويت ومانيلا اتفقتا على رفع الحظر الذي فرضه الجانب الكويتي والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول وتأشيرات العمل لحملة الجنسية الفلبينية".

بالإضافة إلى لك تم "السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة".

وأضاف البيان: "اتفق الجانبان على إنشاء لجنة عمل فنية مشتركة، ستجتمع بشكل دوري لتناول القضايا المتعلقة بالعمالة ومعالجة جميع المخاوف التي قد تنشأ في المستقبل".

هذا وعلّقت الكويت في مايو 2023 إصدار تأشيرات دخول جديدة لحاملي الجنسية الفليبينية بعدما توترت العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل العاملة المنزلية جوليبي رانارا التي عُثر على جثتها متفحّمة في صحراء الكويت في يناير 2023، ما دفع مانيلا إلى التوقف عن إرسال عمّال لا يتمتّعون بخبرة إلى الكويت.

وسبق أن شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين توترا خصوصا أن الكويت تستقبل أعدادا كبيرة من العمال الأجانب، عدد كبير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا.

المصدر: أ ف ب