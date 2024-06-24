الجيش الإسرائيلي يكشف مقتل أحد جنوده الأسرى واحتجاز جثته في غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل الضابط الأسير لدى حركة "حماس" محمد الأطرش في 7 اكتوبر وأن جثته محتجزة في غزة.

ووفقا لبلاغ صادر عن الجيش الإسرائيلي فإن الضابط برتبة رائد ويبلغ من العمر 39 سنة، من سكان سوا الأطرش، وقُتل في غلاف غزة في 7 أكتوبر واختطفت جثته وهو من قصاصي الأثر في الجيش في لواء شمال غزة.

وتمكنت الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر في عملية "طوفان الأقصى" من أسر ما بين 200 إلى 250 جنديا ومدنيا إسرائيليا، فيما سقط أكثر من 1000 قتيل إسرائيلي خلال العملية.

واستعادت إسرائيل عددا من المحتجزين في إطار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة "حماس" فيما لا يزال أكثر من 100 محتجز في غزة.

هذا وقد قتل الجيش الإسرائيلي عددا من المحتجزين في عمليات القصف التي ينفذها على قطاع غزة.

المصدر: RT