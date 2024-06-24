اليونان تتضامن مع قبرص وترد على تهديدات "حزب الله" اللبناني الأخيرة

وصف وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريتيس تهديدات "حزب الله" اللبناني بضرب قبرص على خلفية أي دعم منها لإسرائيل بـ"غير المقبولة".

وأكد جيرابيتريتيس لدى وصوله إلى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن دول الاتحاد الأوروبي "تدعم قبرص".

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وأضاف: "في منطقة الشرق الأوسط ورغم الجهود المبذولة لإنجاز عملية سلام، فإن الأعمال القتالية لا تزال آخذة في التصاعد والاتساع".

واعتبر جيرابيتريتيس أن التهديد ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ضد سيادتها، هو عمل "غير مقبول". مششدا على أننا "نقف إلى جانب قبرص التي تتعرض للتهديد في هذه اللحظة بفظاظة وسخرية".

وفي وقت سابق وجه أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله تحذيرا للحكومة القبرصية من فتح مرافقها لأي حرب ضد لبنان.

وقال في خطاب متلفز: "يجب أن تعلم الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للحرب على لبنان سيتعامل الحزب مع قبرص كأنها جزء من الحرب".

المصدر: نوفوستي + RT