بوريل يعتبر خطر نشوب صراع كامل مع "حزب الله" أمرا واقعا

اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن احتمال نشوب صراع كامل مع "حزب الله" اللبناني صار "أمرا واقعيا" سيكون له أثر خطير على المنطقة وخارجها.

وكتب بوريل في حسابه على منصة "إكس" حول الأوضاع في المنطقة: "السبت (الماضي) كان واحدا من أكثر الأيام دموية منذ أكتوبر الماضي حيث أفادت التقارير بمقتل 100 فلسطيني على الأقل..".

Yesterday has been one of the deadliest day since October w/ at least 100 Palestinians reportedly killed.



The hostages are still held captive.



The risk of a full-blown conflict involving Hezbollah is real. A spill over in Lebanon would seriously impact the region & beyond. 1/3 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2024

وتأتي تصريحات بوريل في خضم تصاعد نبرة اقتراب المواجهة العسكرية الواسعة الإسرائيلية على الحدود الشمالية مع "حزب الله".

The delivery of meaningful humanitarian assistance inside Gaza has become almost impossible. Civilians are starving. We call on all the parties to uphold their legal responsibilities & grant unimpeded humanitarian access.



My statement w/ @JanezLenarcichttps://t.co/X0dCeVxFYE — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2024

ووصل وزير الدفاع الأمريكي يوآف غالانت إلى واشنطن للقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية وعلى رأس جدول أعماله: المرحلة الثالثة من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والوضع على الجبهة مع "حزب الله".

وقبل سفره، صرح غالانت للإعلام الإسرائيلي بأن بلاده "متأهبة لأي عملية عسكرية".

وفي أحدث تصريحات واشنطن المقابلة، رجح رئيس الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون أن بلاده قد لا تتمكن من مساعدة إسرائيل في حال انخرطت بحرب واسعة مع "حزب الله" اللبناني، حفاظا على القوات الأمريكية في المنطقة.

المصدر: RT + وكالات