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بوريل يعتبر خطر نشوب صراع كامل مع "حزب الله" أمرا واقعا

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بوريل يعتبر خطر نشوب صراع كامل مع
Globallookpress
منزل دمره القصف الإسرائيلي على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني
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اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن احتمال نشوب صراع كامل مع "حزب الله" اللبناني صار "أمرا واقعيا" سيكون له أثر خطير على المنطقة وخارجها.

وكتب بوريل في حسابه على منصة "إكس" حول الأوضاع في المنطقة: "السبت (الماضي) كان واحدا من أكثر الأيام دموية منذ أكتوبر الماضي حيث أفادت التقارير بمقتل 100 فلسطيني على الأقل..".

وتأتي تصريحات بوريل في خضم تصاعد نبرة اقتراب المواجهة العسكرية الواسعة الإسرائيلية على الحدود الشمالية مع "حزب الله".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي يوآف غالانت إلى واشنطن للقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية وعلى رأس جدول أعماله: المرحلة الثالثة من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والوضع على الجبهة مع "حزب الله".

وقبل سفره، صرح غالانت للإعلام الإسرائيلي بأن بلاده "متأهبة لأي عملية عسكرية".

وفي أحدث تصريحات واشنطن المقابلة، رجح رئيس الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون أن بلاده قد لا تتمكن من مساعدة إسرائيل في حال انخرطت بحرب واسعة مع "حزب الله" اللبناني، حفاظا على القوات الأمريكية في المنطقة.

المصدر: RT + وكالات

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