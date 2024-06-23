"كتائب المجاهدين" تستهدف تجمعات الجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم" (فيديو)

أعلنت "كتائب المجاهدين"، الجناح العسكري لـ "حركة المجاهدين الفلسطينيين" مساء يوم الأحد، استهداف قوات إسرائيلية متمركزة في ما يسمى محور "نتساريم" برشقة صاروخية.

وقالت في بيان: "كتائب المجاهدين تدك قوات العدو الصهيوني المتمركزة في ما يسمى محور "نتساريم" برشقة صاروخية من عيار 111"، كما نشرت مشاهد من عملية الاستهداف.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف محور "نتساريم" الإسرائيلي بقذائف الهاون شرق حي الزيتون في مدينة غزة ومقتل جنديين بالجيش الإسرائيلي.

وظهر في الفيديو رصد حركة وحدات من الجيش الإسرائيلي ثم رصد تموضعها وقام مقاتلو "القسام" بتجهيز ونصب مدافع الهاون وتثبيت كاميرا رقمية لتوثيق عملية الاستهداف.

وبعد تنفيذ العملية استقدم الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى المكان مع توافد سيارات الجيب العسكرية لإجلاء القتلى والجرحى، فضلا عن إقلاع المروحيات الحربية لإتمام عملية الإجلاء مع تحرك سيارة نوع "هامر" طبية الأغراض محملة بالجرحى الإسرائيليين.

المصدر: RT