ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في أركنساس إلى 4 (فيديو)
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ارتفعت حصيلة قتلى حادث إطلاق النار في ولاية أركنساس الأمريكية إلى أربعة أشخاص و9 جرحى، حسب شرطة الولاية.
ونقلت شبكة "سي بي إس" عن الشرطة أنه "قتل 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون في إطلاق النار الذي وقع يوم الجمعة".
يذكر أن بين المصابين ضابطي شرطة وحالتهما مستقرة.
وتم القبض على مطلق النار، وهو ترافيس يوجين بوسي (44 عاما) من نيو إيدنبورج أركنساس.
وتم إسعافه إلى المستشفى حيث أصيب بتبادل النار مع الشرطة.
June 21, 2024
المصدر: نوفوستي