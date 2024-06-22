زاخاروفا: الهجمات الأوكرانية على إنيرغودار تؤكد مجددا جوهر نظام كييف الإرهابي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على مدينة إنيرغودار، تظهر مجددا جوهر نظام كييف الإرهابي.

وبحسب زاخاروفا، فإن هذه ليست المرة الأولى يظهر فيها نظام فلاديمير زيلينسكي بوضوح طبيعته الإرهابية وتجاهله التام لسلامة المنشآت النووية السلمية".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن ذلك يتجلى في "استمرار خلق التهديدات" لأداء موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية واجباتهم، وفي محاولات ممارسة الضغط الخارجي على القرارات التي اتخذتها روسيا.

هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية.

وفي 19 يونيو، صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه النووية يفغينيا ياشينا، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مدينة إنيرغودار حيث تقع محطة توليد الكهرباء، ونتيجة لذلك انقطع التيار الكهربائي عن المدينة.

وأوضحت لاحقا أن طائرات مسيرة انتحارية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية دمرت بالكامل محطة "لوتش" الفرعية، التي كانت تزود إنيرغودار والبلدات المجاورة بالطاقة.

المصدر: RT