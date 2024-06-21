مقتل باكستاني على يد حشد غاضب بتهمة حرق نسخة من القرآن (صورة)

أعلنت السلطات الباكستانية أن رجلا متهما بحرق القرآن الكريم قُتل وأُحرق على أيدي حشد من الناس أخرجوه من مركز الشرطة حيث كان محتجزا لحمايته.

وقال مصدر في شرطة التدخل السريع لوكالة "فرانس برس": "مساء 20 من الشهر الجاري، قبض سكان محليون في منطقة مادي على رجل بدعوى أنه أحرق القرآن. فتدخلت الشرطة وأنقذته واقتادته إلى مركز الشرطة المحلي".

وأكد المصدر أن الرجل لم يكن من المنطقة، لكن الحشود الغاضبة توجهت إلى مركز الشرطة ورشقته بالحجارة.

وقال المصدر: "لتفريق الحشد الغاضب، أطلقت الشرطة طلقات تحذيرية في الهواء، ما استفز الحشد الذي تمكن من التغلب على الشرطة وسحب الرجل إلى الخارج وضربه بالعصي حتى الموت"، وفي وقت لاحق، سكب بعض الأشخاص البنزين على جسده وأحرقوه.

وأكد مسؤول محلي الحادثة وقال: "بعد قتل الرجل بدأ المتظاهرون الغاضبون إلقاء الحجارة على الشرطة التي أجبرتهم على مغادرة المركز، واستمر التوتر في المنطقة وأغلق متظاهرون الطريق الرئيسي".

وتعتذر قناة RT عن بث الفيديو المتعلق بالواقعة.

جدير بالذكر أن التجديف يعتبر مسألة حساسة جدا في باكستان ذات الغالبية المسلمة حيث يمكن أن يواجه أي شخص يعتبر أنه أهان الإسلام أو شخصيات إسلامية، عقوبة الإعدام.

المصدر: فرانس برس