شركة "لوكهيد مارتن" تعرض على بولندا إنتاج صواريخ لراجمات "هيمارس" على أراضيها

أفاد موقع Defense News بأن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية عرضت على بولندا إنتاج صواريخ GMLRS لراجمات "هيمارس" في الأراضي البولندية.

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ونقل الموقع عن ممثل لـ "لوكهيد مارتن" قال إن الشركة تتفاوض مع مصنع Mesko البولندي بشأن إنتاج هذه الصواريخ، مضيفا أن الحديث يدور عن إنتاج نسختين من صواريخ GMLRS لتلبية احتياجات القوات المسلحة البولندية.

وقال الممثل: "قد يبدأ الإنتاج الأولي على الأرجح من مجموعات موردة من الولايات المتحدة عام 2026".

وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من التوقيع من قبل وزير الدفاع البولندي آنذاك ماريوش بلاشاك على الاتفاق الإطاري حول شراء 486 منصة إطلاق من طراز "هيمارس" في سبتمبر 2023، فإن توقيع الاتفاق النهائي بهذا الشأن لم يتم حتى الآن. وقالت وارسو إنها تهدف إلى جعل هذه الأنظمة "بولندية" من خلال تركيبها على المنصات البولندية وتكاملها مع أنظمة الإدارة البولندية. وآنذاك بدأت أيضا مباحثات حول الإنتاج المشترك للصواريخ.

وتعد صواريخ GMLRS الموجهة نوعا أساسيا للذخيرة المخصصة لأنظمة "هيمارس"، ويبلغ مداها 70 كم.

وعام 2023 وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 9 آلاف صاروخ من هذا النوع لبولندا.

المصدر: نوفوستي