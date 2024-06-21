مقتل وإصابة العشرات بحرائق الغابات جنوب شرقي تركيا

قتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات بعضهم في حالة خطرة جراء حرائق الغابات في قرى جنوب شرق تركيا.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على منصة إكس "قتل خمسة أشخاص وأصيب 44 آخرون، عشرة منهم إصابتهم خطرة، في الحريق الذي وقع في حي كوكسالان وقرية يازجيتشي في منطقة جينار في ديار بكر، وقرى يوسيباغ ويتكينلر في منطقة مازيداجي في ماردين".

وأضاف: "لقد فقدنا 3 أرواح في ديار بكر و2 في ماردين. تم تخصيص 35 سيارة إسعاف و7 فرق من الإنقاذ الطبي الوطني. أتمنى الرحمة للذين فقدوا أرواحهم، والشفاء للجرحى".

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2024

يذكر أن الملاحة البحرية عُلقت لبضع ساعات يوم الثلاثاء في اتجاه واحد في مضيق الدردنيل في شمال غربي تركيا بسبب حريق غابات، وفق ما أعلن جهاز خفر السواحل التركي.

والحريق الذي اندلع في حقل يطل على المضيق، اتسع نطاقه بسبب الرياح وكان الدخان المنبعث منه مرئيا بوضوح من البحر.

وتم إخلاء قرية في إحدى محافظات ولاية جناق قلعة بسبب تقدم النيران، وفق ما أعلنت سلطات الولاية في بيان.

وتم نشر تسع طائرات وست مروحيات وأكثر من 360 عنصر إطفاء في المنطقة، وفق ما أعلن على وزير الزراعة إبراهيم يوماقلي.

المصدر: "أ ف ب" + RT