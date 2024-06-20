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القوات الروسية تدمر منظومة "هيمارس" الصاروخية في مقاطعة خاركوف

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القوات الروسية تدمر منظومة
Legion-Media
منظومة صاروخية من طراز هيمارس أمريكية الصنع
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دمرت القوات الروسية قاذفة صواريخ أمريكية من طراز (HIMARS) في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى 5 مستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة لقوات كييف في خاركوف وخيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، يوم الاثنين، "تدمير قاذفة صواريخ متعددة الإطلاقات من طراز هيمارس أمريكية الصنع بالقرب من قرية تيمتشينكي بمقاطعة خاركوف".

بالإضافة إلى ذلك تم تدمير 5 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخائر في منطقتي أندرييفكا وسادي في مقاطعة خاركوف ومناطق أخرى بجمهورية دونيتسك الشعبية ونيكولايفكا في منطقة خيرسون.

المصدر: RT

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