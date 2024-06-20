حزب العمال البريطاني يقصي مرشحه لانتخابات البرلمان "بتهمة" متابعة مواد RT ونشرها

أفادت وسائل إعلام بريطانية بإقصاء حزب العمال مرشحه للانتخابات البرلمانية آندي براون وتعليق عضويته في الحزب على ذمة التحقيق، "بتهمة" متابعة ونشر مواد شبكة RT الإخبارية الروسية.

ونشر براون في أبريل 2018 رابطا لمادة أعدتها RT حول مزاعم تسميم روسيا عميل الاستخبارات البريطانية سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري ببريطانيا.

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وتزعم لندن أن الاستخبارات الروسية أقدمت على تسميمهما بمادة A234 السامة، دون إبراز أي دليل يثبت هذه الادعاءات.

ولا تزال بريطانيا تتكتم على مصير سكريبال وابنته، الذي سلمته روسيا لبريطانيا بموجب صفقة لتبادل الجواسيس بين موسكو وواشنطن.

المصدر: RT