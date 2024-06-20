هانوي... تحضيرات أخيرة لمراسم الاستقبال الرسمية لبوتين قرب القصر الرئاسي (فيديو)

تستعد عاصمة فيتنام هانوي لإقامة مراسم استقبال رسمية للرئيس فلاديمير بوتين الذي وصل ليل أمس قادما من بيونغ يانغ.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع زعماء فيتنام الأربعة اليوم الخميس في هانوي وهم الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو تشونغ والرئيس تو لام، ورئيس الوزراء فام مينه تين، ورئيس الجمعية الوطنية تشان تخان مان.

كما سيجتمع بوتين مع خريجي الجامعات السوفيتية والروسية.

وهذه هي الزيارة الخامسة لبوتين إلى فيتنام، فقد زار هذه الدولة الآسيوية في الأعوام 2001 و2006 و2013 و2017.

وتأتي زيارة بوتين إلى فيتنام بعد زيارة دولة له إلى كوريا الشمالية.

المصدر: RT