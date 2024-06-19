الصين تتهم كندا بانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة

ذكرت السفارة الصينية لدى أوتاوا يوم الأربعاء، أن كندا تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهدد السلام في بحر الصين الجنوبي بإرسال سفن حربية للمنطقة، مؤكدة أن بكين سترد بحزم على ذلك.

وصرح ممثل السفارة الصينية لدى أوتاوا لوكالة "نوفوستي" بأن "كندا تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهدد السلام في بحر الصين الجنوبي بإرسال سفن حربية إلى هناك.

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وأضاف: "أرسلت كندا مرارا وتكرارا سفنا حربية ومروحيات لاستعراض قوتها في بحر الصين الجنوبي بحجة حماية حرية الملاحة والتحليق، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر".

وأكدت السفارة أن "بحر الصين الجنوبي هو مكان مشترك لدول المنطقة، وتعتزم بكين حل الخلافات والنزاعات عبر المفاوضات والمشاورات مباشرة مع الدول المعنية".

كما أوضحت أن"الصين تحث الجانب الكندي على الاحترام الصادق لسيادة الصين الإقليمية، وكذلك الحقوق والمصالح البحرية في بحر الصين الجنوبي، والتوقف عن إثارة الفتنة وإثارة المواجهة"، مشددة على أن بكين "سترد بحزم على أي انتهاكات أوأعمال استفزازية".

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المصدر: نوفوستي