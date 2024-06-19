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نشطاء يرشون صخور ستونهنج الأثرية بالطلاء في بريطانيا (فيديو)

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نشطاء يرشون صخور ستونهنج الأثرية بالطلاء في بريطانيا (فيديو)
AP
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قام نشطاء "جاست ستوب أويل" المدافعون عن البيئة في بريطانيا يوم الأربعاء، برش طلاء برتقالي على معلم "ستونهنج" الأثري الذي يعود إلى عصر ما قبل التاريخ.

وأظهر مقطع فيديو نشطاء "جاست ستوب أويل" وهم يرشون طلاء برتقاليا على بعض صخور المعلم الشهير.

وفي مقطع الفيديو، ظهر محتجان يرتديان ملابس بيضاء، يركضان تجاه اثنين من صخور ستونهنج، ويرشان الطلاء عليها، فيما حاول شخص آخر التدخل لإيقافهما.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "ألقت القبض على شخصين للاشتباه في إتلاف النصب التذكاري الأثري".

نشطاء يرشون صخور ستونهنج الأثرية بالطلاء في بريطانيا (فيديو)

وتطالب "جاست ستوب أويل" الحكومة البريطانية بوقف عمليات استخراج واستهلاك النفط والغاز والفحم بحلول عام 2030.

ويعتبر ستونهنج معلم أثري صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" أحد أهم المواقع التراثية في العالم، كما أنه أحد المواقع السياحية الأكثر زيارة في بريطانيا.

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المصدر: RT

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