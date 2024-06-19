إصابة 3 أشخاص في هجوم بسلاح أبيض في التشيك

أعلنت الخدمة الصحفية للشرطة التشيكية، إصابة 3 أشخاص بجروح إثر هجوم بسلاح أبيض شنه رجل في محطة للتزود بالوقود بالعاصمة براغ، مشيرة إلى اعتقال الجاني.

وقالت الشرطة في بيان: "هاجم رجل يبلغ من العمر 52 عاما ستة أشخاص بسكين يوم الأربعاء في محطة للتزود بالوقود في شارع أرغنتينسكايا بمنطقة براغ 7، وأصيب شخصان بجروح سطحية، عولجا من قبل الأطباء على الفور، فيما أصيب شخص آخر بجروح في الجزء العلوي من الجسد، وتم نقله إلى المستشفى وحياته ليست في خطر".

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال المهاجم ويجري التحقيق معه لتوضيح أسباب سلوكه.

وفي سياق متصل، حاول رجل يبلغ من العمر 26 عاما من أمريكا الجنوبية في ليلة 5-6 يونيو، إشعال النار في حافلات في مرآب محطة الحافلات في منطقة براغ 9.

وبدأت الشرطة على الفور في البحث عنه، وتم فرض إجراءات أمنية مشددة في الجمهورية، وخاصة في العاصمة براغ، وفي ليلة 9 يونيو وبمساعدة الجمهور، تمكنت الشرطة من اعتقال الرجل.

وبعد يوم واحد، وبموجب قرار المحكمة، تم اتهامه بالإرهاب وجرى احتجازه، ويواجه الرجل السجن لمدة تصل إلى 20-25 سنة أو مدى الحياة بسبب فعلته.

المصدر: RT