أمين عام حزب الله: لأول مرة في تاريخ إسرائيل منذ عام 1948 يتشكل حزام أمني داخل الكيان

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله إن من الإنجازات التي حققتها جبهة جنوب لبنان هي أنه ولأول مرة في تاريخ إسرائيل منذ عام 1948 يتشكل حزام أمني داخل الأراضي الإسرائيلية.

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وأكد في كلمة خلال الاحتفال التأبيني لأحد كوادر الحزب الذي قتل بغارة إسرائيلية في بلدة جويا جنوب لبنان القائد العسكري طالب سامي عبد الله (أبو طالب)، أن من الإنجازات التي حققتها المقاومة أيضا هي تهجير المستوطنين وتعطيل الصناعة والزراعة والسياحة في شمال إسرائيل.

وصرح بأن المعركة في جبهتها اللبنانية تقوم بدور كبير جدا وتلحق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية بالجيش الإسرائيلي.

وأفاد نصر الله بأن جبهة جنوب لبنان عطلت الصناعة والسياحة في شمال إسرائيل.

وأضاف أنه من نتائج المواجهة أيضا تحطم صورة الجيش الإسرائيلي وتحطم مصداقيته.

وقال أمين عام حزب الله إن إسرائيل لا تعترف بخسائرها في جبهة الشمال كي لا تمارَس ضغوط على الحكومة وعلى نتنياهو الذي يعتبر أن أولويته القصوى الحرب على غزة.

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وأوضح أن جبهة جنوب لبنان وبقية الجبهات حاضرة بقوة على طاولة التفاوض التي يراد من خلالها الوصول إلى نتائج محددة.

وذكر في السياق أن الأساطيل الأمريكية التي جاءت إلى البحر الأحمر وبحر العرب لمنع اليمنيين من تنفيذ عملياتهم، ورغم كل إمكانياتها فقد عجزت عن حماية السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى إسرائيل وهذا فشل كبير لأهم أسطولين بحريين في العالم.

وأوضح أيضا أن جبهة العراق تستنزف بدرجة كبيرة الدفاعات الجوية الإسرائيلية والدفاع الجوي في المنطقة، مؤكدا أن تل أبيب لا تعترف بما يصل من صواريخ ومسيرات.

وأفاد أمين عام حزب الله حسن نصرالله بأن إسرائيل ولعدم قدرتها على خوض حرب في هذه الجبهات فقد تكفل البريطاني والأميركي بجبهة اليمن.

المصدر: RT