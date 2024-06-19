11 قتيلا و60 مفقودا في حادثة غرق سفينتين للمهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

شهد البحر المتوسط مأساة جديدة حيث غرقت سفينتان للمهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الجنوبية لإيطاليا، ما أدى إلى وفاة 11 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 60 آخرين، من بينهم 26 طفلا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مجموعة الإغاثة الألمانية "RESQSHIP": "غرقت سفينة خشبية قبالة السواحل الإيطالية، وتم إنقاذ 51 شخصًا، بينما تم العثور على 10 جثث داخل السفينة".

وفي بيان مشترك، أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف إلى أن السفينة الأولى انطلقت من ليبيا وحملت مهاجرين من سوريا ومصر وباكستان وبنغلاديش، أما السفينة الثانية، القادمة من تركيا، فقد غرقت على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق كالابريا الإيطالية، حيث أبلغ عن فقدان 64 شخصًا بينما أنقذ خفر السواحل الإيطالي 11 شخصًا وعثر على جثة امرأة.

دعت وكالات الأمم المتحدة حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهود البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط وتوسيع قنوات الهجرة القانونية والآمنة، لتجنب المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون في البحر.

المصدر: رويترز