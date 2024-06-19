بوركينا فاسو تعلق بث محطة "تي في 5 موند" الفرنسية لمدة ستة أشهر

أعلنت سلطات بوركينا فاسو تعليق عمل محطة "تي في5 موند" الناطقة بالفرنسية لمدة ستة أشهر متهمة إياها ببث "تصريحات مغرضة" بعد برنامج تناول الوضع الأمني في البلاد.

وأتى تعليق عمل هذه المحطة وتغريمها مبلغ 50 مليون فرنك إفريقي (حوالى 76 ألف يورو)، بعد إجراءات مماثلة في حق مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام الأجنبية لا سيما الفرنسية، علقت عملها مؤقتا أو بشكل نهائي منذ وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة نتيجة انقلاب في أكتوبر 2022.

وانتقد المجلس الأعلى للاتصال في بيان نشرة إخبارية استضافت نيوتن أحمد باريي الصحافي والرئيس السابق للجنة الانتخابية في بوركينا فاسو بين 2014 و2021 والذي ينتقد النظام العسكري الحاكم راهنا.

وخلال البرنامج سئل باري عن الوضع الأمني في بوركينا فاسو بعد أسبوع على هجوم جهادي حصد ضحايا بعدما استهدف عسكريين ومدنيين في مانسيلا في شمال شرق البلاد قرب النيجر والذي أعلنت مسؤوليتها عنه جماعة نصرة الاسلام والمسلمين.

وقال المجلس إنه "رصد تلميحات مغرضة وكلاما متحيزا يلامس التضليل الإعلامي وتصريحات من شأنها التقليل من أهمية الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية وقوات الدفاع والمواطنون في مسعاهم لاسترداد القرار الوطني وأراضي الوطن".

وسبق أن علق عمل محطة "تي في5 موند" مدة أسبوعين في 28 أبريل لبثها تقريرا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" يتهم الجيش "بممارسات" في حق مدنيين.

وعلق موقعها الإلكتروني فضلا عن ستة مواقع إخبارية أخرى للأسباب نفسها "حتى إشعار آخر".

المصدر: "أ ف ب"