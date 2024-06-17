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بلينكن يبحث مع نظيره السعودي وقف إطلاق النار في غزة

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بلينكن يبحث مع نظيره السعودي وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن و وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في اتصال هاتفي، الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الوزيرين "تطرقا إلى موضوع الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تحدثا عن تأمين إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع".

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تضمن حماية الأرواح في غزة، مؤكدا على ضرورة "الوقف الفوري للاعتداء على الشعب الفلسطيني".

وحل عيد الأضحى هذا العام فيما تواصل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي، قصفها لقطاع غزة، مخلفة أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح.

هذا وقال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، إنه ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال قطاع غزة في "رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح.

المصدر:RT

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