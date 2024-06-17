الفاتيكان يوضح سبب امتناعه عن التوقيع على البيان الأوكراني في سويسرا

قال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، إن الكرسي الرسولي أيد نتائج المؤتمر الأوكراني في سويسرا، لكنه امتنع عن التوقيع على البيان الختامي، لمشاركته بصفة مراقب.

وأضاف: "وفقا لخصوصيات الكرسي الرسولي وصلاحياته كمراقب، وكذلك وفقا لممارستنا في عدم التوقيع على البيانات المشتركة، امتنع وفد الكرسي الرسولي عن التوقيع على البيان الختامي، مع الإعراب عن دعمه لنتائج قمة".

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شارك في المؤتمر حول أوكرانيا الذي عقد في يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن في منتجع بورغنستوك في سويسرا، 92 دولة، لكن 56 دولة فقط كانت ممثلة برؤساء الدول، منها 38 دولة أوروبية. وقد وافقت 80 دولة من أصل 92 على التوقيع على البيان الختامي. وأكثر من نصف الموقعين دول ومؤسسات أوروبية.

ولم يحضر الفعالية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ودعا البيان إلى إعادة سيطرة كييف على محطات ومنشآت الطاقة النووية إلى أوكرانيا، بما في ذلك محطة زابوروجيه الكهروذرية (التي باتت تابعة لروسيا في أكتوبر 2022) وضمان الشحن التجاري الحر والكامل والآمن، فضلا عن الوصول إلى الموانئ البحرية في البحر الأسود وبحر آزوف؛ وإطلاق سراح جميع أسرى الحرب من الجانبين وكذلك إعادة جميع "الأطفال المرحلين والنازحين بشكل غير قانوني" وغيرهم من المدنيين "المحتجزين بشكل غير قانوني" إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي