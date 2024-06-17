عائلة نائبة رئيس كولومبيا تتعرض لإطلاق نار

صرحت نائبة الرئيس الكولومبي فرانسيا ماركيز في منشور عبر منصة "إكس" بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار الأحد على سيارة كان يستقلها أفراد من عائلتها، دون أن يصاب أحد بأذى.

وكتبت ماركيز في منشور: "تعرض والدي وابن أخي البالغ من العمر ستة أعوام واثنين من حراس الأمن للهجوم على طريق سواريز-كالي السريع، بالقرب من مدينة تيمبا.. ولم يصابوا بأذى وهم بخير".

وطلبت ماركيز في بيانها من النيابة العامة في البلاد فتح تحقيق في الهجوم، معربة عن قلقها بشأن الوضع الأمني ​​في مقاطعة فالي ديل كاوكا، حيث وقع الهجوم.

(Padre de la vicepresidenta Francia Márquez fue víctima de un atentado en Timba, Cauca).



Lo que duele , es q todos en la zona saben quienes hacen parte de la guerrilla y nadie los denuncia!.



Esa complicidad es la q no permite la paz.https://t.co/ikLWGWkTje vía @NoticiasRCN — Joseopinion1 (@Joseopinion1) June 17, 2024

وأكدت صحيفة "تيمبو" نقلا عن الشرطة أن الحادث وقع بعد ظهر يوم 16 يونيو، وأن السيارة التي كان يستقلها أقارب نائب الرئيس تعرضت لأطلاق النار أربع مرات عندما كانوا عائدين من الاحتفال بعيد الأب.

وقد دانت الحكومة الكولومبية الهجوم على أفراد عائلة ماركيز، ووصفته بأنه "صارخ". وأمر رئيس البلاد غوستافو بيترو بإجراء تحقيق في الجريمة.

المصدر: وكالات