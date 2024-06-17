وسائل إعلام: فرنسا ستقوم بتدريب 26 طيارا لـ "إف-16" خلال عامين

تعتزم فرنسا تدريب 26 طيارا أوكرانيا على قيادة مقاتلات "إف-16" خلال عامين، وقد ينهي بعضهم التدريب في سبتمبر المقبل.

أفادت بذلك صحيفة "لوموند" الفرنسية، التي تابعت أن فرنسا تخرج في المتوسط حوالي 30 طيارا سنويا بعد 4-5 سنوات من التدريب. ويخضع حاليا 10 طيارين أوكرانيين تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاما للتدريب. وقد وصلوا إلى البلاد بعد قضاء عدة أشهر في المملكة المتحدة، حيث درسوا اللغة الإنجليزية، من بين أمور أخرى. ومن المتوقع أن يتم تدريب الطيارين على طائرات "ألفا-جيت" وعلى أجهزة المحاكاة، وبعد ذلك سيتوجهون إلى قاعدة في رومانيا، حيث سيخضعون للتدريب على طائرات "إف-16" مباشرة.

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وكما تشير الصحيفة، فقد قرر الجيش الفرنسي تقصير فترة تدريب الطيارين، ما أدى إلى تقليص نطاق البرنامج، حيث يجب أن يستمر التدريب الآن 6 أشهر، وليس سنة ونصف.

وفي مايو، قال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية إيليا يفلاش إن مجموعة من الطيارين الأوكرانيين الذين أكملوا التدريب على المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-16" في قاعدة جوية بولاية أريزونا سيواصلون تدريباتهم في أوروبا. وشدد على أن نقل الغرب طائرتين من هذا النوع سيعزز القوات الجوية الأوكرانية، حيث تحتاج كييف إلى تحديث أسطول طائراتها القديم.

ولطالما طلبت أوكرانيا من شركائها نقل مقاتلات "إف-16" إليها. ومع ذلك، يؤكد الغرب على استحالة تزويد كييف بمثل هذه الطائرات دون التدريب الأولي المناسب للطيارين وأفراد الخدمة الأرضية. وتشارك هولندا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية الأخرى بنشاط في تدريب الطيارين الأوكرانيين.

من جانبه علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على احتمال نقل هذه الطائرات إلى كييف، بأن طائرات "إف-16" يمكن أن تكون حاملة للأسلحة النووية، وستأخذ روسيا ذلك في الاعتبار خلال العمل القتالي.

المصدر: تاس