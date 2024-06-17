بعد توقف محركها بسبب حريق.. طائرة ركاب تهبط بسلام في نيوزيلندا (فيديو)

أعلنت هيئة الإطفاء في نيوزيلندا أن طائرة ركاب هبطت بسلام في مطار اليوم الاثنين بعد أن أدى حريق إلى توقف أحد محركاتها.

وهبطت طائرة تابعة لشركة "فيرجن أستراليا" من طراز "بوينغ 737-800" كانت متجهة إلى ملبورن الأسترالية، في مدينة إنفركارغل النيوزيلندية بعد أن أدى الحريق إلى تحويل مسارها.

وقالت لين كروسون، المشرفة في هيئة الإطفاء والطوارئ في نيوزيلندا، إن سيارات الإطفاء استقبلت الطائرة لدى وصولها إلى إنفركارغل بعد حوالي 50 دقيقة من إقلاعها من كوينزتاون النيوزيلندية.

❗️A flaming aircraft makes an emergency landing in New Zealand



Residents in Queenstown reported seeing flames sparking from the engine of a - you guessed it - Boeing 737 as loud bangs were heard following a bird strike incident.



The aircraft was diverted to Invercargill less… pic.twitter.com/kxujHBfMm4 — John Metzner (@JohnRMetzner) June 17, 2024

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وقالت المتحدثة باسم مطار كوينزتاون كاثرين نيند إن سبب حريق المحرك وعدد الركاب على متن الطائرة لم يعرفا بعد.

وقالت "فيرجن أستراليا" في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الحادث ربما يكون ناجما عن "ضربة طائر محتملة".

المصدر: "أسوشيتد برس"