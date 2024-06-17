مقتل خمسة أشخاص بحادث تصادم بين قطاري ركاب وبضائع في الهند (فيديوهات)

قتل خمسة أشخاص على الأقل في حادث تصادم بين قطاري ركاب وبضائع في ولاية البنغال الغربية في الهند أدى إلى خروج ثلاث عربات ركاب عن مسارها، وفق ما أعلنت الشرطة.

وذكرت قناة NDTV أن قطار "كانشانجونغا" السريع كان متجها من سيلشار في آسام إلى سيلداه في كولكاتا عندما اصطدم به قطار بضائع، مما أدى إلى خروج ثلاث عربات من القطار السريع عن مسارها.

#WATCH | Goods train rams into Kanchenjunga Express train in Darjeeling district in West Bengal, several feared injured



Details awaited. pic.twitter.com/8rPyHxccN0 — ANI (@ANI) June 17, 2024

ووصفت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي الحادث بأنه "مأسوي"، وقالت "أُرسلَ أطباء وسيارات إسعاف وفرق إغاثة إلى الموقع للقيام بعمليات إنقاذ وتقديم مساعدة طبية".

وأوضحت أن الحادث وقع في منطقة دارجيلنغ عندما اصطدم قطار كانتشنجونغا السريع بقطار لنقل البضائع.

Shocked to learn, just now, about a tragic train accident, in Phansidewa area of Darjeeling district. While details are awaited, Kanchenjunga Express has reportedly been hit by a goods train. DM, SP, doctors, ambulances and disaster teams have been rushed to the site for rescue,… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 17, 2024

وقال ضابط الشرطة أبهيشيك غوبتا لوكالة "فرانس برس" من موقع الحادث "قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب ما بين 25 و30 آخرين"، مضيفا: "خرجت ثلاث عربات من القطار السريع عن مسارها".

وقال وزير السكك الحديد أشويني فايشناو إن "الجرحى ينقلون إلى المستشفى".

#WATCH | West Bengal | Wagon of Kanchenjunga Express train suspended in the air after a goods train rammed into it at Ruidhasa near Rangapani station under Siliguri subdivision in Darjeeling district today; rescue operation underway pic.twitter.com/rYnEfC3vic — ANI (@ANI) June 17, 2024

يذكر أن قطار "كانشانجونغا" هو قطار يومي يربط ولاية البنغال بمدن شمال شرق البلاد، ومن المحتمل أن يؤثر الحادث على حركة العديد من القطارات الأخرى.

وتملك الهند واحدة من أكبر شبكات السكك الحديد في العالم، وشهدت العديد من الكوارث.

في العام 1981، خرج قطار عن مساره أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار، ما أسفر عن مقتل حوالى 800 شخص.

وفي يونيو من العام الماضي، أدى تصادم بين ثلاثة قطارات إلى مقتل قرابة 300 شخص في ولاية أوديشا.

المصدر: NDTV + "أ ف ب"