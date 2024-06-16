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أربع هزات أرضية في جورجيا في يوم واحد

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أربع هزات أرضية في جورجيا في يوم واحد
Globallookpress Sebastian Kahnert/dpa
جورجيا (صورة من الأرشيف)
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أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في جورجيا عن رصده أربع هزات أرضية في البلاد خلال يوم واحد.

وحسب بيان للمركز، يوم الأحد، تم رصد الهزة الأولى بقوة 3.8 درجة بمقياس ريختر في النهار على بعد 9 كيلومترات عن مدينة أوني بشمال البلاد.

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والهزة الثانية تم رصدها بعد ساعتين على بعد 10 كيلومترات عن المدينة المذكورة، وبلغت قوته 4.7 درجة بمقياس ريختر.

والهزتان الثالثة والرابعة بقوة 4.4 و3.3 درجة بمقياس ريختر على التوالي تم رصدهما على بعد 7 و12 كيلومترا عن أوني عصر اليوم.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع أي دمار أو إصابات بشرية جراء الهزات.

المصدر: نوفوستي

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